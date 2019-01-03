Кот Корсар и 125 военнослужащих на Львовщине отметили новоселье

В городке Старычи открыли новое общежитие для контрактников. Бойцы уже завезли туда свои вещи и обустроили комнату. Еще три таких казармы улучшенного типа заселят до конца года.

По традиции, как хозяин, первым в общежитие зашел кот Корсар. Его назвали в честь противотанкового комплекса. В комнатах в среднем по пять бойцов. На первом этаже прачечная, кухни - на двух этажах.

"Здесь все красиво и уютно, как домой пришли", - делится впечатлениями военнослужащий ВСУ Алексей Ткачук.

Ранее военные жили в казармах, палатках или снимали квартиры.

Девушки-военные уже успели обустроиться и теперь украшают жилье рисунками от местной малышей.

Жить бойцы здесь только на время службы бесплатно. Если же создадут семью - переедут в семейные дома.

"Этот полк артиллерийский мой, он самый большой в нашем гарнизоне и очень много контрактников, которые нуждаются в жилье. С сегодняшнего дня, основная масса, все переехали в это общежитие", - отмечает командир полка Юрий Тищенко.

До конца этого года заселят еще три общежития. Всего их здесь будет восемь. А после - обеспечивать жильем сержантско-офицерский состав.

"Для офицеров тут же начинают строить 64 квартирный дом, плюс будет строиться два дома по 53 квартиры студии для сержантского состава, там однокомнатные квартиры студии. Мы решили сначала сосредоточиться на массовом строительстве", - пояснил советник Президента Украины Юрий Бирюков.

По государственной программе по всей стране должны построить 184 общежития для 23 тысяч контрактников.



Источник: https://www.5.ua























