В украинской казне по итогам 2018 года осталось 10 миллиардов грн, это вдвое больше чем год назад

На едином счете Государственного казначейства Украины по состоянию на начало 2019 является 9,9 миллиарда гривен, а на валютных счетах Национального банка и в учреждениях госбанков - более 47,7 миллиарда гривен. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной казначейской службы.
В 2019 году в госбюджете предусмотрено на обслуживание и погашение государственного долга 417,4 миллиарда гривен.
При этом первые выплаты долга начались сразу с первого банковского рабочего дня нового года, и Министерство финансов их уже профинансировало, отметили в ведомстве.
Также, по данным Минфина, в 2018 году заимствования составляли 277 млрд гривен, из которых внешние заимствования составляли 103 миллиардов гривен, а внутренние - 174 миллиарда гривен.
Напомним, ранее 24 канал сообщал, что 18 декабря Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине гарантии на 750 млн долларов в поддержку государственной политики.
Источник: https://www.epravda.com.ua