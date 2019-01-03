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Вчера, 18:07
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Зарплаты в подконтрольной части Донецкой области в среднем до 13-ти тысяч гривен

Работникам предприятий по изготовлению кокса и продуктов нефтепереработки заплатили в среднем по 13 948 гривень, госуправленцам – 13 464 гривни. Металлурги области в предпоследнем месяце года заработали по 13 252 гривни, шахтеры – по 12 309 гривень.

От 11 000 гривень до 12 000, в среднем, получили финансисты и работники торговли. От 10 000 до 11 000 гривень заплатили в ноябре пищевикам, химикам и машиностроителям. Средняя зарплата работников транспорта – 9813 гривень, торговли – 9079 гривень, легкой промышленности – 8864 гривни, сельского хозяйства – 7028 гривень и образования – 6440 гривень.

Есть и серьёзные проблемы: ниже 6000 гривень, в среднем, в Донецкой области оценили труд медиков, соцработников и представителей других профессий.

И всё же это значительно выше чем на неподконтрольной части Донецкой области, где даже у высокооплачиваемых профессий (металлурглв и шахтёров, которые там ещё есть пока) зарплаты едва достигают 15 тысяч рублей (6-7 тысяч грн). А врачи там получают 4-5 тысяч рублей.


Источник: https://zi.dn.ua






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