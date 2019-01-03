Шесть главных ёлок Украины - от Донецка до Львова

Ёлка, похоже, долго еще будет одним из главных символов Нового года. При чём это - чисто языческий символ, который напоминает нам о глубокой старине, о поклонении деревьям и о силах природы, которых нужно просить об удаче.

Помимо деревьев или хвойных веточек, которыми украшаются квартиры и дома, есть и главные лесные красавицы городов нашей страны. Возле них можно сфотографироваться, запечатлев для Фейсбука или Инстаграма наступление Нового года и веселую зимнюю прогулку. На прилегающих территориях организованы культурно-развлекательные программы, которые в особенности будут интересны младшему поколению.





Донецк



В центре оккупированного Донецка, на площади Ленина тоже установили елку.

В центре города - иллюминационные композиции "Паровозик", "Семья снеговиков", "Подарки от Деда Мороза", "В гостях у сказки", "Колокольчик", светодиодные деревья и фонтан. Организована развлекательная программа. Всё это пользуется популярностью у горожан и гостей города, хотя массовых гуляний не замечено.





Харьков



В первой столице Украины главная ёлка разместилась на площади Свободы. Интересно, что харьковское дерево - самое высокое в стране: 40,5 метров.

Для создания веселого досуга на площади залили огромный каток и установили домик Деда Мороза, где можно загадать любое желание. Здесь же разместились торговые павильоны, где можно купить и сувениры, и угощения, а также аттракционы для детей.





Киев





По традиции, закрепившейся после событий 2013-2014 годов, главную елку Украины устанавливают не на Майдане Незалежности, а на Софийской площади. Открывают ее также в конкретный день - 19 декабря, на День Святого Николая.

90-летнее дерево высотой в 33 метра привезли в столицу из Ивано-Франковской области. Елку украсили тысячами игрушек и гирляндой, протяженность которой более 3,5 километров.

В целом же главным столичным местом для празднования Нового года и Рождества вновь станут Софийская и Михайловская площади, а также соединяющий их Владимирский проезд.

Вокруг памятника Богдану Хмельницкому уже курсирует поезд желаний под названием "Полярный экспресс". На Михайловской площади появился город развлечений. Здесь можно покататься на карусели высотой 40 метров. Площади соединил "Магический туннель".

Во время прогулки на свежем воздухе можно полакомиться оригинальными вкусными блюдами, предлагаемыми на фуд-кортах. Помимо прочего, здесь же организована специальная ярмарка, на которой свои работы ручного производства продают украинские мастера из разных уголков страны.





Днепр





В Днепре главная городская елка засияла на площади имени Героев Майдана. Во время церемонии открытия для местных жителей и гостей города выступила группа "Скрябин". Красавица достигает в высоту 26 метров.

Здесь звучит праздничная музыка, работают аниматоры, открыта фуд-зона с оригинальными угощениями. Дети смогут принять участие в разных конкурсах, которые подарят отличное настроение всей семье.





Одесса



В Одессе главную елку открыли на Думской площади. Ее высота - более 20 метров. Красавица украшена почти 100 тысячами светодиодов, ее опоясывает иллюминация в виде метели, по которой спускаются огоньки-подарки.

В центре города открыты и активно работают ярмарки с оригинальными блюдами, подарками, сувенирами ручной работы. Одесситы рекомендуют прогуляться по Потемкинской лестнице - там установлены красивые иллюминационные композиции.



Львов





Во Львове главную елку открыли, как в Киеве, на День Святого Николая. Красавица высотой в 20 метров засияла на площади возле Оперного театра. В этом году по традиции ее подарила жительница села Буда Яворивского района Надежда Петрух. Дерево росло в ее усадьбе почти 40 лет.

В этом году, 22 декабря, на новогодней ярмарке во Львове произошел инцидент - пожар, в результате которого пострадали четыре человека, один из них умер в ожёговом отделении. На момент публикации последствия ЧП ликвидированы и все торговые палатки проверены. Там, как и ранее, продают вкусные блюда, горячие напитки и сувенирную продукцию. Власти уверяют, что сейчас находиться на ярмарке безопасно.





Источник: https://strana.ua



























