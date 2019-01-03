Новые правила обмена валют предоставляют украинцам новые возможности

С 1 января 2019 года вступают в действие новые правила валютно-обменных операций. Отныне банки смогут оформлять квитанции в электронном виде, а также хранить соответствующие документы в электронной форме.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Также Национальный банк позволит банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. Клиенты смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с помощью платежных устройств. Для этого банкам и финансовым учреждениям нужно усовершенствовать программное обеспечение аппаратов.

К тому же, в 2019-м банки и финансовые учреждения получат возможность оформлять отчетную документацию по валютно-обменных операций в виде электронного документа.

На 2019 курс доллара в Украине прогнозируют на уровне 29,4 грн. Такие цифры заложил Кабинет Министров в бюджете на 2019 год. В то же время эксперты отмечают, что в этом году курс валют в Украине традиционно зависит от условий внешней торговли, сотрудничества с МВФ (в части предоставления кредитов), а также политики НБУ.





Источник: https://24tv.ua



























