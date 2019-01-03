Первой в Украине в 2019 году на свет появилась Ангелина и это - символично

В новогоднюю ночь в Киеве первый ребенок родился в роддоме №5 в 00:01. Об этом сообщил главный врач этого дома Дмитрий Говсеев. "Родилась девочка в 00:01, которую назвали Ангелиной. Вес - 3 килограмма 40 граммов на рост 51 сантиметр", - говорится в сообщении.

Счастливую маму зовут Елена Андреевна, ей 20 лет. Ангелина ее первенец, роды прошли без осложнений, родила она естественным путем. Это были партнерские роды, отец Сергей Сергеевич, 24 года, принимал участие в родах, поддерживал жену.

Напомним, в новогоднюю ночь в Киеве родилось пятеро детей. В ночь на 1 января в 00:01 и 00:04 появились на свет две девочки.





Источник: https://www.unn.com.ua



















