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Сегодня, 15:30
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Первой в Украине в 2019 году на свет появилась Ангелина и это - символично

В новогоднюю ночь в Киеве первый ребенок родился в роддоме №5 в 00:01. Об этом сообщил главный врач этого дома Дмитрий Говсеев. "Родилась девочка в 00:01, которую назвали Ангелиной. Вес - 3 килограмма 40 граммов на рост 51 сантиметр", - говорится в сообщении.

Счастливую маму зовут Елена Андреевна, ей 20 лет. Ангелина ее первенец, роды прошли без осложнений, родила она естественным путем. Это были партнерские роды, отец Сергей Сергеевич, 24 года, принимал участие в родах, поддерживал жену.

Напомним, в новогоднюю ночь в Киеве родилось пятеро детей. В ночь на 1 января в 00:01 и 00:04 появились на свет две девочки.


Источник: https://www.unn.com.ua






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