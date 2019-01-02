Во Львове умер мужчина, пострадавший от взрыва на рождественской ярмарке

Мы сообщали, что во Львове на рождественской ярмарке взорвался газовый баллон, и пострадали пять человек. К сожалению, стало известно, что от полученных ранений скончался один из пострадавших - гражданин Армении.

Несмотря на медицинскую помощь, спасти жизнь мужчины, который пострадал от взрыва на рождественской ярмарке во Львове, медикам не удалось. Человек постоянно находился в реанимационном отделении, состояние его было тяжелое. 31 декабря лабораторные показатели ухудшились, и 1 января мужчина скончался, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Его состояние постоянно был тяжелым. Нам удалось преодолеть стадию ожогового шока, но следующая стадия, которая появляется при ожогах более 20%, это стадия интоксикации. Со вчерашнего дня было ухудшение по анализам, развилась почечная недостаточность. К сожалению, из-за обширных, глубоких ожогов , пошла сильная интоксикация. У мужчины было 50% ожогов", - сообщил заместитель главного врача по хирургической помощи 8-й городской клинической больницы Львова Игорь Стояновский.

На момент трагедии мужчине было 50 лет.

Как мы сообщали, 22 декабря на рождественской ярмарке возле Оперного театра во Львове произошли взрывы и пожар. Пожар произошел в домике рождественской ярмарки ресторана "Реберня". По данным очевидцев, было слышно три взрыва. В больницу доставили пятерых человек, среди них был гражданин Армении. После инспектирования ярмарки возобновили работу.