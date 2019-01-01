Не выбрасывайте изношенную или порванную купюру - ее можно обменять в банке

Изношенные купюры на новые поменяют четыре банка. Речь идет о банкнотах с серьезными повреждениями, которые потеряли платежные признаки. В 2019 году их начнет принимать не только Нацбанк.

Наверное, у многих возникала ситуация, когда в кошельке оказывалась рваная купюра. Обменять ее на новую раньше можно было только в территориальных подразделениях Нацбанка. Но часто ради 10 или 20 гривен ехать туда многим было накладно. В 2019 сдать такие купюры можно будет не только в НБУ.

НБУ издал постановление, согласно которому от 2 января изношенные купюры будут принимать банки, имеющие полномочия на хранение запасов наличности. Этот статус сейчас имеют три банка - «Ощадбанк», «Приватбанк» и «Райффайзен Банк Аваль».

Как уточнили в НБУ, речь идет о банкнотах с серьезными повреждениями, которые потеряли платежные признаки в результате пожаров, наводнений, загрязнения химикатами.

«Уполномоченные банки не будут обследовать такие банкноты. Они будут паковать их с максимальным сохранением целостности и передавать в Национальный банк, как сомнительные, для проведения исследований вместе с заявлением и соответствующей справкой об изъятии / принятия банкнот для исследования», - говорится в сообщении НБУ.

По результатам этих исследований, которые проводит Национальный банк Украины бесплатно, клиентам возместят соответствующую сумму денежных знаков национальной валюты, признанных действительными для платежей.

Этим же постановлением НБУ уточнены отдельные признаки износа и повреждения банкнот и монет. В частности, изношенными считаются банкноты, имеющие потертости, частичную потерю красок на изображениях, разрыхление и потерю бумагой жесткости, общие или локальные загрязнения, пятна и надписи, оттиски штампов, надрывы или надрезы, отверстия и проколы, оторванные и склеенные края или углы, а также те, что склеились.

В НБУ напомнили, что учреждения торговли и сферы услуг обязаны принимать без ограничений изношенные банкноты гривен всех номиналов, которые не вызывают сомнения в их подлинности. Одновременно учреждения торговли и сферы услуг обязаны не выдавать на сдачу, полученные от потребителей изношенные банкноты, а должны сдать их вместе с наличным выручкой в ​​банк, в котором обслуживаются.

Банки также обязаны без ограничений принимать от физических и юридических лиц изношенные банкноты, если они не имеют признаков подделки, для обмена на пригодные к обращению банкноты, а также для всех видов наличных платежей, для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и др.





Источник: https://pogliad.ua



































