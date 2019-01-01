"Благодаря тебе" - украинцы чтят своих героев-военных

В Украине стартовало трогательное движение благодарности военным и ветеранам ООС. Об этом говорится на странице Фейсбук Генерального штаба ВСУ. Кампания называется «Благодаря тебе».

Это возможность каждому из нас выразить благодарность ветеранам, военным, женщинам-военнослужащим особым образом - приложив руку к сердцу при встрече с ними.

Этот жест называется жестом уважения.

Воспоминания войны иногда возвращаются в виде неожиданных переживаний - флэшбеков, уже в гражданской жизни.

«В 2014 году российский агрессор пришел на украинскую землю с войной. Тогда в Украине - без армии, с разоренной казной - казалось, не было шансов. Но были тысячи мужчин и женщин, которые стали на ее защиту. Более трехсот тысяч за четыре с половиной года войны. Все они - чьи-то родственники, друзья, коллеги, знакомые. Мы почти каждый день видим их на улицах, в кафе, на работе, в общественном транспорте.

Возникало ли у вас иногда желание подойти и по-человечески выразить им свою благодарность? Или останавливали вы себя нерешительно: «Как подойти к незнакомому человеку? Что сказать? ».

Жест уважения - приложенное к сердцу ладонь - позволяет преодолеть этот барьер. Это простой знак, которым можно выразить благодарность человеку, защитила нашу страну и нашу мирную жизнь.

Присоединяйтесь к национальной кампании «Благодаря тебе» - движения благодарности военным, ветеранам и ветеранка.

Уже сегодня, встретив кого-то из них на улице, в кафе, на работе или в транспорте, приложите руку к сердцу в знак благодарности.

Это возможность без слов сказать: «Моя жизнь в мирном городе, свобода и независимость Украины - все это возможно благодаря тебе», - говорится на сториннци Фейсбук Генерального штаба Украины.





Источник: http://7days-ua.com



























