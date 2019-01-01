Лучшее в мире свадебное платье можно купить в селе в Черновицкой области, здесь их покупают невесты пяти континентов

Село Волока - мировая столица свадебной индустрии. Здесь шьют свадебные платья, которые продаются на 5-ти континентах. Товар на любой вкус, от бюджетных платьев за 100 долларов до самых дорогих по - 10 000 долларов.

В свадебной моде задействованы все жители села, а живут здесь украинские румыны.

Свадебной моды в Волоке начали заниматься века назад, здесь до сих пор шьют уникальные национальные костюмы, которые стоят от 3 до 7000 долларов.

Деньги любят тишину, говорят в Волоке и не говорят о налогах.

Что именно скрывают "свадебные монстры" и как им удалось пробиться на мировые подиумы?

Подробнее - в видео Радио Свобода:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=PIwiu7h2KNg





Источник: http://7days-ua.com



















