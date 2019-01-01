Налоги в 2019 году изменятся. За что мы заплатим больше

К сожалению, налоги в Украине уменьшаться не спешат. Украинцы в следующем году больше заплатят за дорогие авто и большие квартиры. Кроме того, увеличится и минимальная ставка единого соцвзноса (ЕСВ).



"Лишняя" площадь



Налог на недвижимость уплачивается за прошлый год. В 2019 году украинцы заплатят за 2018-й. Максимальная ставка - 1,5% минимальной зарплаты. Соответственно, за текущий год надо платить 55,8 грн за квадрат (3723 × 1,5%), а за следующий год - 62,6 грн (4173 × 1,5%).

Отметим, платить налог на недвижимость надо владельцам квартиры площадью от 60 квадратов и дома - от 120 При этом, решением местных властей ставку налога могут снизить, а "порог" площади - увеличить.



Транспортный налог



25 тыс. грн должны заплатить владельцы авто, которое старше пяти лет и при этом по состоянию на 2019 оценивается от 1 500 000 грн (в 2018-м - 1 300 000). Стоимость автомобиля в зависимости от марки и других характеристик определяет Министерство экономического развития и торговли.



ЕСВ



Минимальный социальный взнос с заработной платы увеличится в 2019 году с 819 до 918 грн. Минимальный вклад могут платить физлица-предприниматели, фермеры, украинцы, зарабатывающие самостоятельно, предоставляя услуги (например, адвокаты). Общая ставка ЕСВ не меняется - 22%. Рассматривается возможность увеличить максимальную зарплату, с которой уплачивают взнос (сейчас - 15 минималок), однако окончательное решение пока не принято.



Налог на стипендии и страховые выплаты



В этом году облагаются только те стипендии, размер которых составляет от 2470 грн. В 2019 году размер увеличат до 2690 грн. В то же время налог на страховые выплаты из-за рубежа (сейчас составляет 18%) вовсе отменят.



Увеличат штрафы для работодателей



Штрафы привязаны к размеру минималки. Соответственно, после их роста больше придется платить за нарушение Кодекса законов о труде. Например, за каждого неоформленного работника в этом году штраф составляет 111 тыс. 690 грн, а в следующем году он увеличится до 125 тыс. 190 грн.



Источник: http://businessua.com























