Что ждет нас в Новом 2019 году? Календарь событий

Прежде всего - официальное подписание томоса Вселенским патриархом, которое пройдет 5 декабря в Константинополе. А 6 января после божественной литургии томос об автокефалии будет вручен предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию.

Также Украине предстоит пережить две избирательные кампании: выборы Президента Украины 31 марта и парламентские выборы, которые должны состояться 27 октября.

Кроме предоставления томоса и выборов, 2019 год является богатым и на юбилейные события. Какие же юбилеи или «круглые» даты будут отмечаться в этом году?

Первым, и не только по дате, является 110-летие выдающегося украинского политического деятеля, одного из идеологов и теоретиков украинского националистического движения ХХ века, проводника ОУН (б) Степана Бандеры, который родился 1 января 1909 года в селе Старый Угринив на Галичине (сейчас Ивано-Франковская область).

Второй знаковой датой является 100 лет «Акта Соединения» между УНР и ЗУНР, торжественное оглашение которого состоялось 22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве. И хотя само по себе Соединение - это лишь эпизод в бурном море событий 1919 года, однако празднования этой даты будет способствовать изучению горьких уроков истории и придаст новый импульс объединению нации, ее интеграции, без которой невозможна и интеграция европейская.

Нельзя также обойти значение такого события, как 450-летие Люблинской унии 1569 года, поскольку этот акт заложил основы могущественного государства Речи Посполитой, о влиянии которой на Украину сомневаться не приходится.

Среди других важных годовщин отметим следующие:

180 лет со дня рождения Павла Чубинского - автора слов Государственного Гимна Украины, выдающегося этнографа, фольклориста, общественного деятеля, родился 27 января 1839.

380 лет со дня рождения Ивана Мазепы (родился 20 марта 1639) - выдающегося украинского политического и государственного деятеля, гетмана Войска Запорожского, борца за свободу Украины.

140 лет со дня рождения Симона Петлюры (родился 10 мая 1879), Главного атамана и Председателя Директории Украинской Народной Республики, Украинского государственного и политического деятеля, организатора украинской армии, публициста, литературного и театрального критика.

200 лет со дня рождения Пантелеймона Кулиша, выдающегося украинского писателя, поэта, мыслителя, общественного деятеля, родившегося 7 августа 1819. Эта фигура до сих пор неоценена, определенным образом оставаясь «в тени» его гениального друга Тараса Шевченко.

250 лет со дня рождения Ивана Котляревского (родился 9 сентября 1769 в Полтаве), автора «Энеиды», основателя современного украинского литературного языка.



Источник: https://enigma.ua



























