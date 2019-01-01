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Бизнес / Промышленность
Сегодня, 09:41
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Новые заводы продолжают открываться в Украине, несмотря на кризис и проблемы (Карта)

За четыре военных года в Украине активно открывались и открываются новые предприятия, которые обеспечивают десятки тысяч рабочих мест. Спрос на кадры растет день ото дня, предприятия предлагают хорошую зарплату, социальный пакет и льготы.

Но к сожалению, наши СМИ в большинстве своем предпочитают формировать в сознании людей совершенно противоположную картинку. И если человек не обладает элементарными навыками информационной гигиены, и не тратит свое время на поиcк, то показать объективную реальность очень нелегко.

В помощь вам - интерактивная карта.

https://https://enigma.ua/articles/za_4_goda_v_ukraine_otkrylos_207_novykh_zavodov_karta  

На карте есть место открытия, дата, название и краткая инфа. Пользуйтесь и показывайте людям на примерах, что в стране присутствует не только тотальная зрада.


Источник: https://https://enigma.ua







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