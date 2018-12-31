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Вчера, 17:00
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Медреформа продвигается, несмотря на скепсис части украинцев: с 2019 года запускаются электронные медкарты

С января 2019 года семейные врачи, терапевты и педиатры, работающие в учреждениях "первички", начнут вносить информацию о визитах пациентов в электронную систему, в частности, внедряются электронные медицинские карты.

"В 2019 году на электронный формат начнут переходить медицинские карты, рецепты, направления и больничные. Этот процесс начнется уже в январе, и на первом этапе пациенты не смогут лично зайти в свою электронную медицинскую карту. Но при необходимости врач сможет распечатать набор данных, например, запись о визите", - сказал заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк.

По его словам, планируется, что впоследствии через кабинет пациента можно будет иметь доступ к своим данным в электронной системе здравоохранения.

"В течение года будут внедрены электронные направления к специалистам, рецепты на "Доступные лекарства", больничные листы. С середины года электронные инструменты соединят первичное и специализированное звено в рамках программы "Бесплатная диагностика". Оплата за эти услуги будет связана с электронной отчетностью. Поэтому критически важна компьютеризация учреждений специализированной амбулаторной помощи", - подчеркнул Ковтонюк.


Источник: http://kontrakty.ua/







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