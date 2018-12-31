Что думают украинцы об итогах 2018 года выясняли специалисты Центра "Социс" и Центра Разумкова

Украинцы гордятся усилением армии, считают получение Томоса важным для себя и страны, и уверенны, что безвизовый режим приближает Украину к Европе, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром "Социс" и Центра Разумкова.

Так, 32,9% респондентов подтвердили, что разделяют гордость за усиление украинской армии с 2014 года, 35,6% опрошенных согласны частично с этим утверждением, а 19,4% с ним не согласны. Не смогли ответить 12,1%.

С утверждением, что получение Томоса и автокефалии украинской церковью является важным для них и Украины согласны 28,2% опрошенных, частично согласны с этим утверждением 22,8% респондентов не разделяют его 27,9%. Не смогли ответить 21,1%.

Обеспокоенность, что возможные компромиссы с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным могут привести к потере Украиной ее независимости, разделяют 27% респондентов, почти столько же - 27,1% - частично с этим согласны. Не воспринимают данное утверждение 24,3%, а 21,6% затруднились ответить.

Кроме того, 26,7% граждан страны согласны, что предоставление безвизового режима стало решающим шагом для приближения Украины к Европе, 36,5% частично согласны с этим, 24,7% не согласны с этим тезисом. Еще 12% не смогли или отказались ответить.

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Данные опроса, проведенного с 19 по 25 декабря 2018 года Фондом демократических инициатив имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова, свидетельствуют вот о чем.

Согласно результатам опроса, 24% украинцев назвали главным событием создание единой Православной церкви Украины, 17% - введение военного положения, 9% - инцидент в Керченском проливе с украинским судами, 7% - продолжение войны на Донбассе.

Политиком уходящего года 16% опрошенных назвали президента П.Порошенко (в 2017 году таких было 10%). Далее идут лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которую отметили 12% опрошенных, лидер Радикальной партии Олег Ляшко - 6%, шоумен Владимир Зеленский - 5%, лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко - 4%.

При этом 25% не назвали никого.

В ходе исследования было опрошено 2017 респондентов во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Опрос проводился по выборке, которая представляет взрослое население Украины в целом, по таким признакам: пол, возраст (от 18 лет), разделение на регионы и тип поселения (город / село). Всего было опрошено 2000 респондентов. Метод сбора первичной социологической информации - стандартизированное интервью "face-to-face" по месту жительства респондентов.





Источник: https://interfax.com.ua



























