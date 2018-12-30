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Сегодня, 10:00
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Пиротехника - очень опасная игрушка, предупредили правоохранители

Работники львовской полиции пообещали выявлять факты незаконной продажи и использования пиротехнических изделий и составлять на нарушителей административные протоколы.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления полиции во Львовской области, где также напомнили: "В постановлении Львовского городского совета №23 «О запрете использования и реализации фейерверков, салютов и пиротехнических изделий на территории Львова» от 2015 года, в частности говорится: «запретить на территории Львова использования и реализации фейерверков, салютов, пиротехнических изделий, других средств пиротехники со световым, искровым, дымовым, звуковым, смешанным эффектами и других взрывоопасных устройств. Субъектам предпринимательской деятельности всех форм собственности приостановить реализацию в торговой сети фейерверков, салютов, пиротехнических изделий, других средств пиротехники со световым, искровым, дымовым, звуковым, смешанным эффектами и других взрывоопасных устройств с даты принятия этого постановления. Руководителям учреждений ресторанного хозяйства при проведении праздничных мероприятий обеспечить соблюдение требований этого постановления и не допускать на территории подчиненных объектов проведения салютов, фейерверков, использование пиротехнических средств».

«Причастные к совершению указанных преступлений правоохранители будут привлекать к ответственности согласно статье 195-6 (нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств) Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает наложение штрафа от шестидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан», - проинформировали также в пресс-службе Главного управления полиции во Львовской области.


Источник: https://dailylviv.com








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