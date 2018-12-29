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Вчера, 16:39
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Губернатор Токио всего лишь съездил на дачу на служебном авто и теперь его уволят

Глава Токио решил добровольно уйти в отставку, не дожидаясь вынесения вотума недоверия в законодательном собрании столичной японской префектуры, передает РИА Новости.

Скандал вокруг губернатора начался с того, что в прессу просочилась информация о его еженедельных поездках на дачу на государственной автомашине. Затем стало известно о семейных путешествиях, которые оплачивались из средств его политических фондов. Далее выяснилось, что мэр приобретал на деньги фондов картины и шелковую китайскую одежду, которая была ему нужна для занятий каллиграфией.

В соответствии с законом, в случае принятия резолюции о недоверии губернатору, избираемому прямым голосованием, он либо уходит в отставку, либо распускает собрание и назначает внеочередные выборы. Масудзоэ лишится своего поста, если и новый состав префектуральных законодателей вынесет ему вотум недоверия.


источник: http://godekan.com








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