Кто-то бряцает оружием, а кто-то - занимается исследованием мира и делает важные открытия

2018 год характеризуется открытиями и исследованиями, которые обещают изменить представление человечества как о прошлом, так и о будущем. Ученые, среди прочего, фокусировали внимание на проблеме сохранения окружающей среды, новых подходах к борьбе с болезнями, исследовании ранних форм жизни и на изучении других планет.



Пластик в воде



Пластик - убийца окружающей среды, которому в 2018 году уделили немало внимания. Несмотря на все предупреждения ученых, пластиковая кризис только обостряется.

Весной исследователи из Университета Нью-Йорка под эгидой журналистов с Orb Media изучили 259 пластиковых бутылок воды от 11 различных компаний, купленных в 9 различных странах.

Это - одно из крупнейших исследований на эту тему.

Выводы указали на то, что человек, который пьет в среднем литр бутылочной воды в день, рискует потреблять десятки тысяч микропластикових частиц в год.

Исследователи «кинули красный краситель в бутылки, поскольку краситель прилипает к пластмассе, отличая ее от воды, в которой она плавает. Ученые насчитали в среднем 10,4 пластиковых частиц на литр. Некоторые бутылки, между тем, вовсе не имели пластика. В литре воды Nestle Pure Life их было 10000», - сообщало издание Futurism.



Космические новости



В июле ученые обнаружили на Марсе подземное озеро с соленой водой.

Оно расположен вблизи южного полюса планеты под полуторакилометровом слоем марсианского льда и достигает 20 километров в ширину.

На поверхности Луны впервые обнаружили ледники в тени кратеров.

Корабль NASA в декабре также нашел ингредиенты для воды на астероиде Бенну.



Глобальное потепление



Ранее ученые предупреждали о том, что потепление не должно превысить 2 градуса по Цельсию, а в октябре опубликовали новое исследование, в котором утверждают, что нельзя допустить потепления более чем на 1,5 градуса.

Поэтому человечеству необходимо сократить выбросы парниковых газов, перейти на возобновляемые источники энергии и изменить пищевые привычки, чтобы избежать разрушительных и необратимых последствий для Земли, говорится в статье «BBC».



Борьба с онкологией



В начале года исследователи из Стэнфордского университета разработали вещество, которое при введении в опухоль полностью уничтожает ее вместе со всеми другими телами, связанными с раком в организме, сообщало издание Futurism. Впереди - тестирование на людях.

Другой нетрадиционный подход - автономная система ДНК-наноботов, способная уничтожать раковые опухоли. Новый микроробот может самостоятельно находить опухоль и перекрывать к ней снабжение крови, говорилось в Futurism.

Ученые из Стэнфордского университета использовали индуцированные стволовые клетки для того, чтобы научить иммунную систему атаковать опухоли или даже предотвратить их образование. Иными словами, они хотят использовать эти клетки для создания персонализированных вакцин.

Также ученые разработали универсальный анализ крови CancerSEEK, который сможет выявлять рак на его начальных стадиях еще до появления первых симптомов. Метод способен находить восемь распространенных видов рака, говорилось в LiveScience.

Ученые из Университета Вандербильта в Нашвилле тем временем испытывают новый метод борьбы с раком, который заключается в том, чтобы буквально заставить раковую опухоль «умереть от голода», говорилось в Medical News Today.



Первые животные



Сегодня разнообразие животных на планете сложно подсчитать, однако их доисторические одноклеточные предки оставались научной тайной. Поэтому в попытках найти древнейшие формы жизни ученые фокусировали внимание на изучении Ediacaran biote (эдиакарская биота), существовавшей более чем 500 млн лет назад. В сентябре ученые пришли к выводу, что это были некоторые из первых животных, появившихся на Земле, говорится в статье BBC.



Кратер в Гренландии



В ноябре ученые обнаружили большой кратер под льдом Гренландии диаметром в 31 километр. Он, вероятно, образовался в результате падения железного метеорита или астероида. Это первый случай, когда ученым удалось обнаружить кратер под континентальным ледовым щитом.

Площадь железного астероида была, по подсчетам ученых, примерно 1,5 километра, а произошло это примерно между 3 и 12 миллионами лет назад" - говорится в статье BBC.



Развитие генной инженерии



В 2018 году полосы мировых СМИ были переполнены новостями о развитии технологий генной инженерии, способной избавить людей чуть ли не любых болезней и физических недостатков.

И пока ученые активно обсуждали возможности и опасности этой запрещенной во многих странах мира технологии, в Китае ученый заявил о рождении первых в истории близнецов с отредактированными генами.

Ученый Хэ Цзянькуй изменил гены детей для предупреждения передачи ВИЧ-инфекции, использовав современный инструмент генной модификации CRISPR-Cas9. Его работу раскритиковали и осудили ученые из разных частей света, однако ситуация напомнила о стремительном развитии возможностей генного изменения и методов его потенциального использования.



Источник: https://www.radiosvoboda.org































