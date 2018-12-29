Украинские музыканты и певцы - лучшие в мире: украинская опера Iyov вошла в первую десятку по версии конкурса Music Theatre NOW

Творческие проекты талантливых украинцев все чаще становятся знаменитыми: наши фильмы, песни, клипы и книги, а теперь вот и оперу эксперты признают одними из лучших в мире.

Современная опера-реквием Iyov украинского режиссера Владислава Троицкого впервые была поставлена в 2015 году, а в 2018 году вошла в топ-10 лучших в мире по версии жюри конкурса Music Theatre NOW. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Подача заявок завершилась 30 июня. Всего зарегистрировалось 436 участников из 55 стран.

Кроме украинской оперы, в десятку лучших вошли:



And/Or/Pro/methe (Иран);

AquaSonic (Швеция);

The Cave (Греция);

Falling Awake (Дания);

#freebrahms (Люксембург, Германия);

The Howling Girls (Австралия);

Jigokuhen (Китай);

Mitra (Бельгия, Австрия);

Musraropera (Италия, Бразилия, Германия).



"Мы отдавали предпочтение новым творениям и оригинальному материалу или оригинальному подходу к существующим формам. Мы уделили первостепенное внимание работам, в которых рассматриваются темы, связанные с социальными проблемами нашего времени", – говорится в заявлении жюри.

10 лауреатов будут приглашены представить свои работы (некоторые – вживую, а некоторые – в коротких интерпретациях со звуковыми и видеоотрывками) на международном конгрессе Music Theatre NOW в Роттердаме в мае 2019 года.



https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ps0ReVgK4kI



Источник: https://gordonua.com/



























