Руслан Рыгованов: "Апокалипсис в отдельно взятом регионе - проблема общая"

Политолог и юрист Руслан Рыгованов не понаслышке знает проблемы Донбасса - он горловчанин, очень много занимался проблемами Горловского казённого химического завода, того самого, который стал причиной масштабнейшей аварии в 1989 году и до сих пор хранит остатки страшно ядовитых веществ, способных погубить полстраны. И сейчас, наблюдая за тем, гак окончательно гробят самую промышленно насыщенную часть Донбасса оккупационные власти, ведомые Россией и поддерживаемые местными отщепенцами, он больше многих понимает, чем это обернётся в будущем.

Знаете что такое «писец»? Вот точно не «пушной зверек», а именно тот, который приходит внезапно и очень больно. Я наслушался за пять лет массу предложений по реинтеграции Донбасса: по решению проблем переселенцев, по решению экологических проблем... Выборы не за горами, и супер кандидаты в президенты вещают о своих стратегических видениях. Только проблемка...

Вы о чем спорите? Там могильник. Вопрос в том, когда наступит час «Ч»? А Бог его знает, может, наступает сейчас... Ах, о чём это я?

Решение о закрытии шахт рассматривалось с 1972 года. Заигрывание с ведущей частью пролетариата – шахтёрами привело к тому, что Союз развалился, а шахты таки остались. Они, как государственные, пережили и ваучерную, и сертификационную приватизацию. И тихонечко добирались до своего 2014 года (ну, кроме 10%, которые были интересны отдельным ФПГ).

За это время: отсутствие капитальных вложений, отсутствие необходимого уровня добычи и комплексных мероприятий по ТБ привели к критической ситуации по затоплению. Да, вы не ослышались: на 2014 год ситуация УЖЕ была критической. А дальше пришла война! Война и добыча угля мало совместимы, особенно если шахта на линии огня. Водоотливы останавливаются, шахты начинают тонуть, горизонт за горизонтом, а тут еще и принятие решений недоруководителей едореспублик вообще останавливать шахты.

Это фактор №1.

Союз... Сосредоточение промышленности в одном месте привело, к тому что на территории Донбасса располагатся масса потенциально опасных объектов. Согласно данным МинТОТ, на территории, не подконтрольной Украине, таких «мин замедленного действия» насчитывается 176 штук.

А это Фактор №2.

Ведь масса объектов - не что иное, как отходы химического производства, в том числе военного назначения, один миллиграмм веществ которых способны убить человека. А уж об уровне загрязнения экосистемы в периоде я не говорю. В отличие от той же радиации, многие вещества не выводятся природными методами. Для примера приведу Горловку.

Проблемы Горловки можно увидеть здесь.

https://les.media/articles/986785-gorlovka-gorod-za-milliard,

https://zn.ua/ECONOMICS/smert_s_zapahom_mindalya_na_ruinah_imperii.html

А теперь о том, как эти два фактора работают в связке :

http://miningwiki.ru/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5_%C2%AB%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%C2%BB.

Тогда просто случилась утечка ядовитых вещдеств из подземного резервуара отходов. Причем, если говорить правду, то никто до сих пор не дал ответа, что же за вещество отравило людей, ведь несмотря на отсутствие официальной информации, жители города знали, что даже зарубежная «суперхимзащита» просто растворялась.

О проблемах Горловского химзавода (думаю, для людей 40+ не надо объяснять что означает «Почтовый ящик А\Я-3318») неоднократно писалось и говорилось, в том числе и на международном уровне.

https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2013/08/130809_ru_s_gorlivka_ecology;

https://www.segodnya.ua/oldarchive/c2256713004f33f5c2256c99004122c2.html;

http://gorlovka.ua/news/article/4860/.

Понятно, что вопросы так до конца и не были решены, и подземные резервуары остались на территории химзавода в подземных отстойниках. Как работали химические отстойники? Создавались подземные резервуары, при просчете которых учитывалась целостность подземных грунтов, так называемые «целики», которые соответственно в результате техногенных факторов были сначала уменьшены («подработаны»), а в последующем подверглись еще и воздействию геологических фактораов. Заливание водой шахт приводит к геологическим нарушениям, проседанием грунтов. Так, опять же, по данным МинТОТ, по Донецку, проседание грунтов составляет в среднем 25 см:

https://www.unian.net/ecology/naturalresources/10140563-okkupirovannyy-doneck-provalivaetsya-pod-zemlyu-minvot-foto.html.

Сейчас шахта им. Гаевого в Горловке критически затапливается, и вода подбирается к шахте "Александр-Запад".

Говорящая голова "ДНР" Басурин, конечно может пугать несуществующей химатакой, но каждое такое его «пугание» меня заставляет вздрагивать в холодном поту. Может, час «Ч» уже наступил? Может «пушной зверек» уже пришел?

Апокалиптичность затопления шахт не только в проседании грунтов и провалах, взрывах метана в подвалах домов, но и в разносе химической гадости по Азовско-Черноморскому бассейну, в заражении вод подконтрольной территории. Одновременно и химия и биология будут уничтожать воду, а значит, и людей, не разбираясь, где проходит линия разграничения. Мы должны понимать, что это наша проблема. Проблема не завтра, а сейчас, сегодня! Кстати, уродам, руководящим "ДНР" и "ЛНР", всё равно, так же как и их кураторам в России...

Хотел бы поблагодарить команду НГО «РЕ:старт» и лично Оксану Чепыжко за поднятие проблемы. Хотел бы сказать спасибо и Институту будущего в лице Юрия Романенко, который поддержал инициативу обсуждения данного вопроса. Я дальше буду освещать данный вопрос и бить в колокола. Варианты решений есть. Но решать нужно уже сегодня.

А тем, кто хочет заглянуть в корень проблемы, советую посмотреть фильм «Крутое падение».

Фильм рассказывает об аварии на шахте «Александр-Запад», попутно касаясь плачевного состояния угольной промышленности в конце 80-х, проблем города Горловки и шахтерских городов вообще, экологии и забастовок 1989 года «Таллинфильм».

Руслан Рыгованов, Киев





Руслан Рыгованов совершенно прав: не стоит закрывать глаза и считать, что проблемы оккупированных территорий - не наши проблемы. Воду мы пьём из одних и тех же источников, земля у нас одна, и воздух тоже.