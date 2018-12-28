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Сегодня, 15:00
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В конце 2018 года международные резервы Украины оказались наибольшими за пять последних лет

Международные резервы Украины возросли до 20,7 млрд долларов после поступления в четверг 349,3 млн евро кредита Deutsche Bank под гарантию Всемирного банка (ВБ).

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины, передает "Интерфакс-Украина".

"В последний раз резервы превышали указанную отметку еще в октябре 2013 года", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, совет исполнительных директоров ВБ 18 декабря одобрил предоставление Украине гарантий в размере 750 млн долларов в качестве поддержки государственной политики.

Согласно пресс-релизу ВБ, указанная гарантия поможет Украине привлечь в государственный бюджет на международных рынках около 1 млрд долларов.

Украина 27 декабря 2018 года привлекла у Deutsche Bank кредит на 349,3 млн евро под гарантию Международного банка реконструкции и развития (МБРР, структура ВБ). По кредиту была использована часть гарантии в сумме 375 млн долларов в евровом эквиваленте из общей суммы гарантии ВБ в размере 750 млн долларов.

Минфин также сообщил, что привлечение очередного кредита под неиспользованную часть гарантии ВБ ожидается в первом квартале 2019 года.

Ранее сообщалось, что после поступления первого транша stand-by Нацбанк 21 декабря 2018 года отчитался о росте резервов до 20,1 млрд долларов, что стало пятилетним максимумом – в последний раз такой уровень международных резервов был зафиксирован в январе 2014 года.

НБУ в начале ноября снизил прогноз международных резервов на конец 2018 года до $19,2 млрд с $20,7 млрд, на 2019 год - до $18,6 млрд с $18,8 млрд и на 2020 год – до $19,1 млрд с $19,7 млрд.


Источник: https://www.epravda.com.ua









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