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Сегодня, 11:00
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Теперь в Украине будет единый орган по управлению отходами

Не стоит шутить по поводу "органа" и "отходов", намекая на кабмин, потому что Министерство экологии и природных ресурсов действительно решительно решило начать всерьез заниматься отходами нашей коллективной жизнеделятельности.

Решило, и даже подготовило национальный план управления отходами, который предусматривает создание единого органа, который будет отвечать за управление отходами. Ну, как-то так вот.
Но, если без шуток...
Семерак ожидает, что документ про отходы будет утвержден Кабмином в начале 2019 года.
"Мы подготовили Национальный план управления отходами. Он прошел согласования с другими органами исполнительной власти. Рассчитываем, что правительство рассмотрит и поддерживает его в первые месяцы нового года.
Именно этот документ предусматривает ряд комплексных мер. В частности, создание единого органа, который будет отвечать за сферу управления отходами", - рассказал Семерак (язык оригинала сохранен!).
Ожидается, что программа поможет минимизировать отходы и увеличит их повторное использование.


Источник: http://kontrakty.ua








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