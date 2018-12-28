Теперь в Украине будет единый орган по управлению отходами

Не стоит шутить по поводу "органа" и "отходов", намекая на кабмин, потому что Министерство экологии и природных ресурсов действительно решительно решило начать всерьез заниматься отходами нашей коллективной жизнеделятельности.

Решило, и даже подготовило национальный план управления отходами, который предусматривает создание единого органа, который будет отвечать за управление отходами. Ну, как-то так вот.

Но, если без шуток...

Семерак ожидает, что документ про отходы будет утвержден Кабмином в начале 2019 года.

"Мы подготовили Национальный план управления отходами. Он прошел согласования с другими органами исполнительной власти. Рассчитываем, что правительство рассмотрит и поддерживает его в первые месяцы нового года.

Именно этот документ предусматривает ряд комплексных мер. В частности, создание единого органа, который будет отвечать за сферу управления отходами", - рассказал Семерак (язык оригинала сохранен!).

Ожидается, что программа поможет минимизировать отходы и увеличит их повторное использование.





Источник: http://kontrakty.ua



























