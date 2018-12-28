За коммуналку власти будут доплачивать украинцам в денежной форме

С 1 января 2019 в денежной форме будут предоставляться субсидии тем домохозяйствам, которые впервые обратятся за ее получением. Решение было принято во время заседания Кабмина 27 декабря.

"Сегодня мы должны сделать еще один важный шаг - перейти от предоставления жилищных субсидий предприятиям до выплаты их непосредственно гражданам в денежной форме", - рассказал министр социальной политики Андрей Рева.

Домохозяйства, которым субсидия назначена в текущем году, будут продолжать получать ее до окончания отопительного периода в соответствии с действующим сегодня порядком.

С мая 2019 субсидии будут предоставляться в денежной форме всем домохозяйствам, которые их получали в отопительный сезон, также начнут предоставляться в денежной форме льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

"Начиная с октября 2019 денежная форма охватит всех получателей льгот и жилищных субсидий. Этапность позволит отработать механизм на небольшом количестве получателей", - отметил Рева.

Он также добавил, что важно, чтобы полученные гражданами средства были направлены именно на оплату этих услуг. Это будет контролироваться банком. Если же семья экономила, остаток средств на счете можно будет потратить по своему усмотрению.

Сумма субсидии будет поступать на персональный счет получателя в банковском учреждении. При этом финансирование будет проводиться на центральном уровне, что изменит механизм финансирования и ускорит поступление средств.

"Размер помощи и в дальнейшем будет зависеть только от двух факторов: от размера расходов на жилищно-коммунальные услуги и от доходов граждан. Меняется только алгоритм ее выплаты", - подчеркнул министр.

Он напомнил, что администрирование механизма будет осуществлять Ощадбанк.

По словам Кубива, введение новых правил позволит:

1) Обеспечить целевое использование бюджетных средств

2) Стимулирует получателей к экономному потреблению

3) Начать новый этап реформирования субсидий

4) Обеспечить адресность социальной государственной помощи, принцип социальной справедливости.



Источник: https://www.epravda.com.ua



























