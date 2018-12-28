Курс валют

» » » Это просто фантастика: граждане Украины смогут получить компенсацию за некачественные коммунальные услуги

Новости

Все новости
Политика / Власть
Сегодня, 08:00
28
Версия для печати

Это просто фантастика: граждане Украины смогут получить компенсацию за некачественные коммунальные услуги

С 1 мая 2019 года украинцы смогут получить компенсацию за некачественные жилищно-коммунальные услуги. Об этом рассказал министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает пресс-служба Кабмина.

Правительство приняло постановление, которым утверждается форма акта-претензии и механизм его удовлетворения. Также разработан механизм проверки надлежащего количества и качества коммунальных услуг, определенных типовым договором между потребителем и поставщиком.
«Потребители коммунальных услуг смогут требовать проведения проверок качества ЖКУ и в дальнейшем получать возмещение. Это будет касаться проверок качества услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотвода, вывоз бытовых отходов, управление многоквартирным домом.
Таким образом, мы усиливаем права и интересы потребителей и устанавливаем прозрачные механизмы взаимодействия потребителя и поставщика услуг в соответствии с европейскими стандартами», - заявил Зубко.


Источник: https://economics.unian.net







Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ОПРОС
Что мешает Украине развиваться и процветать?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт