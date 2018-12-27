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Вчера, 23:50
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Прокурор из Кривого Рога Антонина Мезенцева 27 декабря отметила 100-летний юбилей

Она почти полвека работала в силовых структурах. Сегодня юбиляршу поздравил заммэра Кривого Рога. Ветерану прокуратуры выделили материальную помощь.

Такую информацию редакции предоставила Инесса Благун, директор департамента социальной политики исполкома криворожского горсовета.

Ранее редакция 1kr.ua сообщала, что в 2018 году 100-летний юбилей отметило 7 жительниц Кривого Рога. Среди доживших в этом гороже до 100 лет - мужчин нет.

Одна из столетних криворожанок - Клавдия Моисеева - отметила свой юбилей танцами и песнями. Соседи Клавдии Моисеевой рассказали, что жительница Центрально-Городского района города начала свой трудовой путь в 16 лет, в тяжелые военные годы работала в тылу.


Источник: https://1kr.ua/ 


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