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Вчера, 23:20
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В Украине начинается отбор на международный песенный конкурс Евровидение

В жюри будут победительница Евровидения-2016 певица Джамала (Сусана Джамаладинова), исполнитель Андрей Данилко (выступает в образе Верки Сердючки) и композитор, основатель группы The Maneken Евгений Филатов.

Полуфиналы нацотбора на Евровидение-2019 состоятся 9 и 16 февраля, а финал — 23 февраля, в прямом эфире их одновременно покажут два телеканала — UA:Перший и СТБ, говорится на сайте канала UA:Перший.

"Телеканалы... закончили прием заявок от артистов и музыкальных коллективов, которые стремятся представить Украину на... конкурсе Евровидение-2019... победители первого этапа национального отбора — всеукраинского предварительного отбора — будут объявлены на сайтах телеканалов... не позднее 20 января", — отмечается в сообщении.


Источник: https://glavred.info 

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