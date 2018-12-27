Певица Лолита влипла в историю сразу с двух сторон границы

Когда забываешь, что в России нужно строго придерживаться правила "на чийому возі їдеш, того і пісню співай", и, по старой памяти, из тебя выскакивают правдивые фразы, влипаешь в историю. Иногда - прямо с двух сторон государственной границы двух фактически воюющих государств.

Певица Лолита Милявская заявила о том, что заезжала в аннексированный Крым со стороны РФ, поскольку имеет гражданство России.

"У меня кратчайший маршрут: самолет—выезд—поезд—автобус—переезд", - подчеркнула Лолита.

Милявская отметила, что является гражданкой России, поэтому въехала в Крым по своему паспорту "на ту территорию, которую Россия сейчас считает своей"

"Для меня Крым — это по-прежнему Украина, в душе. И когда я приезжаю в Крым, пою на украинском языке. Кстати, ни одну табличку на украинском языке там не сняли", - добавила она в интервью на российском Крючок.TV.

Скандал разразился неожиданно. Российские соцсети обрушились на Лолиту за неосторожные слова, а украинские - откровенно издеваются над нею. Мало того, отреагировал даже представитель оккупационной власти в Крыму - "вице-спикер" парламента Крыма Ефим Фикс.

«Теперь ей, наверное, в Крыму делать нечего. Мы так понимаем, что для нее Конституция Российской Федерации и законы России не указ, раз делаются подобные заявления», — передает его слова российская пресса.

Опомнившись, Лолита вынуждена была оправдываться, где с какого-то перепугу наплела, что выросла в Крыму, хотя все прекрасно знают, что родилась она в Мукачево, жила во Львове, Киеве и Одессе. Может, конечно, и ездила отдыхать в Крым, как многие, но претендовать на то, что "выросла в Ялте", по меньшей мере, странно.

"Чемодан, вокзал, Киев", - гневно скандируют в сторону Милявской российские соцсети.

А вот в Киев-то как раз и не получится: Лолите именно за незаконный въезд в Крым со стороны РФ (несмотря на то, что гражданка России), запрещён въезд в Украину.

Вот что значит одним задом на два базара.



