Маси Наем подал в суд на Юрия Луценко за разглашение сведений по делу Екатерины Гандзюк

Адвокат заявил, что разглашение сведений досудебного расследования может привести к негативным последствиям для расследования. Заявление на генпрокурора он направил в Государственное бюро расследований.

В качестве примера, Найем привел опубликование генпрокурором намерения сообщить определенным лицам о подозрении в деле Гандзюк. Также адвокат отметил объявление Луценко вероятного мотива убийства, что вывело на след заказчика

«Это может дать четкий сигнал таким лицам о том, что им следует предпринять определенные действия для избежания применения к ним соответствующих процессуальных действий», - отметил адвокат.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.

4 декабря стало известно, что по делу убийства Гандзюк объявили еще одну подозрение. Седьмым подозреваемым является гражданин по фамилии Левин (имени генпрокурор не назвал). По версии следствия, именно Левин был ключевой фигурой в организации нападения на Гандзюк. По словам генпрокурора, Левин выехал из Украины в день, когда полиция задержала первых подозреваемых по делу.

Напомним. 31 июля в Херсоне у подъезда мужчина вылил на советница городского головы Херсона кислоту. Екатерина Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в больнице.



Источник: https://hromadske.ua



















