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Вчера, 22:30
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Мужчина, которого бросили на улице медики Одессы, умер

В Одессе медики из бригады скорой помощи бросили двух избитых мужчин во дворе Одесской областной больницы, расположенной в поселке имени Григория Котовского.

Соответствующее сообщение на своей странице в социальной сети Facebook сделал пользователь Дмитрий Грабовый.

По его словам, инцидент произошел вечером 22 декабря на остановке "Улица Академика Заболотного". По словам Грабового, были избиты муж его сестры вместе с приятелем. Прохожая, ставшая свидетельницей драки, вызвала бригаду скорой помощи и пострадавших увезли.

Далее их доставили во двор Одесской областной больницы и выгрузили. Никто из бригады скорой помощи не стал заводить их в приемный покой. Один из мужчин пролежал не менее часа на асфальте в мороз, пока не прибыли родители его друга. Затем пострадавшего привезли домой, положили в кровать. Он уснул, а ранним утром скончался.

Дежурный врач приемного покоя Одесской облбольницы сообщила, что не видела избитых мужчин. По фактам происшествия были открыты уголовные производства по части 2 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и части 1 статьи 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками) УК Украины.


Источник: https://glavred.info








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