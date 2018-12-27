Украина зависима от российских энергоносителей, в СНБО должны разработать упреждающие меры

В Кремле презентовали новую энергетическую доктрину. Россияне больше не скрываются и заявляют, что их энергоресурсы - это оружие в борьбе с несогласными, говорится в сюжете ТСН. Секретное приложение к документу имеет отдельный пункт, посвященный Украине.

Россияне обоснованно считают, что украинская экономика зависима от них, и прежде всего речь идет о дизельном топливе. Соляркой российского происхождения заправляются и техника ВСУ, и все аграрии, поэтому в случае любого обострения Россия автоматически останавливать поставки энергоресурсов. "Если начнутся широкомасштабные операции, они будут нам ограничивать все поставки. Путин, я его знаю лично и его, так сказать, окружение, они не остановятся ни перед чем", - говорит бывший глава службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Сейчас доля российского дизеля в Украине составляет около 40%, столько же занимает дизтопливо из Беларуси, но одной оговоркой - и первое, и второе горючее сделано из российской нефти. "Фактически, сегодня по дизельному топливу Россия и Беларусь сравнялись", - говорит эксперт топливного рынка Леонид Косянчук.

ТСН обратилась в государственные органы, чтобы те прокомментировали, чем планируют ответить на новую российскую доктрину. В Минэнерго отправили журналистов к фискалам и Минобороны, СНБО запрос проигнорировала, а военные считают, что белорусская солярка никак не связана с Россией.

В 2018-м россияне вместе с белорусами устраивали демарши с дизтопливом - в период посевной и сбора урожая они под разными предлогами перекрывали поставки солярки в Украину. Это приводило к дефициту дизтоплива и скачку цен. Учитывая это, эксперты считают, что Украина должна действовать на опережение и искать новые источники поступления дизтоплива - прежде всего увеличить собственное производство.

"Сегодня нет политической воли. Мы косвенно финансируем бюджет РФ", - констатирует Маломуж.

Уменьшение части российского топлива на украинском рынке повлияет не только на зависимость от Кремля, но и значительно ослабит российскую экономику. Сейчас бюджет РФ на 50% зависит от продажи энергоресурсов, и любое сокращение его потребления будет существенно бить и по военной мощи, и по социальному положению страны-агресоркы.



Источник: https://tsn.ua































