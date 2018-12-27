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Сегодня, 10:30
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Новые мощные аккумуляторы для электромобилей скоро будут в продаже

Honda совместно с исследователями из Калифорнийского технического университета и лаборатории НАСА, опубликовала отчет о создании новых фторид-ионных батарей.

В отчете говорится, что группе удалось создать новый тип аккумуляторной батареи, в которой вместо лития используется стабильный жидкий фторидный электролит, который проводит электричество при комнатной температуре с возможностью питания и перезарядки. Данный компонент может хранить больше энергии, чем его литиевый аналог, при меньшей температуре.

По факту, фторид-ионные аккумуляторы, работают в противоположном направлении от литий-ионных элементов, притягивая электроны, а не отталкивая их. Honda утверждает, что элементы новой батареи не представляют опасности при перегреве и могут достигать плотности энергии, в 10 раз превышающей теоретические пределы литий-ионных аккумуляторов.

Более высокая плотность энергии может позволит автомобильным компаниям выпускать электромобили с запасом хода более 480 км с меньшими, более легкими и более дешевыми аккумуляторами.

Еще одно преимущество новых батарей, по словам автопроизводителя, заключается в том, что для их создания требуются более доступное сырье, чем литий и кобальт, добыча и переработка которого наносит меньший ущерб окружающей среде.


Источник: https://www.segodnya.ua





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