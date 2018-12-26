Украинская хип-хоп исполнительница представила новый клип - миллион просмотров за неделю

Украинская хип-хоп и рэп-исполнительница Alyona Alyona представила своим поклонникам, которыхъ у неё уже не так и мало, новый клип, который с 19 декабря уже набрал почти миллион двести тысяч просмотров. Клип называется "Залишаю свій дім", прозрачно намекая, что девушка отправляется в большое плавание. Наверняка её уже присмотрел кто-то из продюсеров, хотя соцсети в один голос кричат: только бы это не был Потап!

Alyona Alyona уже даже обзавелась своей страничкой в Википедии, и мы, за неименим других источников, познакомим вас с её биографией именно оттуда.

Алёна Савраненко родилась 14 июня 1991 года в Капитановке Кировоградской области.

Окончила Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды.

Начала интересоваться рэпом, когда работала воспитательницей в детском саду «Теремок» в Барышевке (Киевская область). Алёна также работала заведующей детским садом в селе Дерновка под Киевом. В детском саду проработала 4 года.

Рэп-тексты пишет уже 15 лет, однако для широкой публики представила их только в возрасте 27 лет, когда начала записывать первые рэп-видео на YouTube. В октябре вышел первый видеоклип «Рыбки», а 12 ноября второй - на песню «Головы».

30 ноября 2018 года Alyona Alyona выпускает клип на песню «Відчиняй».

В декабре вышел ещё один клип - на песню «Залишаю свій дім».

15 ноября 2018 года, в интервью телеканалу «Дождь», известный украинский певец Иван Дорн включил Alyona Alyona в топ-5 самых интересных новых украинских артистов, по его мнению.

2 декабря 2018 года русскоязычное интернет-издание Meduza включило клип на песню «Відчиняй» в список лучших песен и клипов недели, отметив, что Алёна «читает рэп лучше, чем большинство российских (или украинских) эмси. Картинка тут, конечно, тоже имеет значение — и харизма самой исполнительницы, и ее самоирония, и родные виды провинциального постсоветского запустения, — но все это все-таки в первую очередь дополнение: техника читки и умение обращаться с украинским языком у Савраненко на таком уровне, что можно и не смотреть, только слушать».

Также песня «Відчиняй» вошла в топ-10 украинских треков ноября по мнению украинской службы Радио «Свобода".

18 декабря стало известно, что Alyona Alyona номинирована на украинскую музыкальную премию YUNA-2019 в номинации «Лучший хип-хоп хит» за песню «Рыбки».

Ну а новый клип - вот он.