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Вчера, 19:30
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Шокирующее ДТП в Харькове, которое унесло жизни шести человек, все еще рассматривается в суде

Вначале загвоздка состояла в том, была ли Елена Зайцева в наркотическом состоянии на момент трагедии. Потом специалисты никак не могли установить скорость, с которой двигался ее автомобиль. В декабре были получены очередные экспертные заключения.

Киевский районный суд Харькова 20 декабря приобщил к материалам дела о смертельном ДТП, которое произошло в центре Харькова в октябре 2017 года и в результате которого погибли 6 человек, комиссионную автотехническую экспертизу, проведенную по заявлению адвоката Сергея Перепелицы, защищающего обвиняемого Геннадия Дронова, сообщает "Интерфакс-Украина".

Как сообщил журналистам Перепелица после окончания судебного заседания, выводы экспертизы свидетельствуют о том, что столкновения можно было бы избежать, если бы обвиняемая Елена Зайцева ехала с установленной скоростью.

"Скорость (автомобиля Lexus, на котором ехала Е.Зайцева - ред.) была установлена: 106 км/ч. Далее. Расстояние, на котором был автомобиль Lexus от автомобиля Volkswagen в момент начала движения автомобиля Volkswagen: около 120м. И третий момент - то, что водитель автомобиля Lexus мог остановить свой автомобиль до своей стоп-линии, до перекрестка, в случае, если бы двигался с установленной скоростью. То есть, избежать дорожно-транспортного происшествия путем нажатия на тормоза было возможно", - сказал Перепелица.

Он сообщил, что экспертиза была проведена не в Харькове, где эксперты утверждали, что установить скорость движения Lexus'а не представляется возможным, а в Днепропетровском институте судебных экспертиз.

"Мы увидели, что если экспертиза проводится в другом месте, все установить возможно", - подчеркнул Перепелица.

Он считает, что выводы экспертизы свидетельствуют о том, что обвинение основано на доказательствах, которые являются "не совсем объективными".

Следующее заседание по делу назначено на 8 января.


Источник: https://interfax.com.ua/









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