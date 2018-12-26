В Германии испугались, что к ним потекут толпы голодных украинцев, а поляки - что украинцы от них уйдут

20 декабря правительство ФРГ одобрило законопроект, который среди украинской диаспоры уже успел получить название «Закон об украинцах». Это первый с момента объединения Германии закон, который существенно упрощает привлечение иностранцев на внутренний рынок труда. Он вступит в действие ровно через год, но уже сейчас изрядно напугал не только немцев, но и их соседей-поляков.



Намерения правительства - вполне понятны: «капитані» немецкой экономики давно уже жалуются на нехватку квалифицированных работников практически во всех отраслях промышленности. Хороший специалист сейчас на вес золота, и немалая вина в подобной ситуации на немецком рынке труда лежит именно на правительстве.

Несмотря на то, как теперь уже не британцы, а сами поляки «собирают сметану», приобщив к работе в себя более миллиона добросовестных работников из Украины, немецкое правительство решило идти в ногу со временем и открыть свой рынок труда.

После изменений в немецком трудовом законодательстве Германии, Польша не будет больше такой привлекательной для украинцев.

Подобные опасения сейчас выражает почти вся польская пресса. Финансовое издание Money.pl обнародовало материал с вопиющим заголовком: «Украинцы могут остановить польские фабрики». Союз польских фермеров еще летом этого года официально обратилась к правительству с просьбой повлиять на Берлин, который должен открыть рынок труда для украинцев. Они считают, что если это произойдет, следующий урожай в Польше окажется под угрозой. А польский аграрный сектор, который до сих пор был предметом огромных гордости для каждого поляка, понесет значительные потери...



Итак, для кого именно легальная работа в Германии должна стать возможной? Особенно большой дефицит рабочих рук испытывают машиностроение и IT-отрасль, но самый большой - немецкая медицина. Здесь до сих пор остаются пустыми тысячи рабочих мест, причем, как для врачей, так и для среднего и младшего медицинского персонала. Только в муниципальных клиниках небольших немецких городов не хватает 15 000 специалистов. Немецкие врачи ищут работу в более комфортных странах, где заработки выше, а регулирование проще. Скажем, в соседней Дании больницы часто укомплектованы исключительно немцами - они зарабатывают там почти втрое больше, чем их коллеги, которые остались дома.



Германии нужны не только специалисты с дипломами вузов. Речь идет об очень разных профессиях: нужны слесари и специалисты по металлообработке, строители, повара, водители дальнобойщики, сварщики, электрики. Законопроект предусматривает отмену многих бюрократических преград, а также ускоренное признание свидетельств и дипломов, выданных в других странах. Единственное очень важное требование - знание немецкого языка в объеме, необходимом для той или иной вакансии.



Польские исследователи из ZPP, утверждает Якуб Биньковский, обнаружили, что из Польши в Германию готовы перебраться в 59% украинских заробитчан - и полякам, к слову, нечего противопоставить этим стремлением, пока заработная плата в ФРГ остается в 3-4 раза выше польский. Для сравнения: минимальная заработная плата в Польше пока официально составляет 3,05 евро в час. В Германии - соответственно, 9,72 евро.

В среднем же, зарубежные специалисты вполне могут рассчитывать в Германии на заработную плату от 2 тыс. Евро, причем нетто, после уплаты налогов. Статистика свидетельствует: лучше всего в ФРГ зарабатывают банковские работники, фармацевты и рабочие автомобильной промышленности. В первую десятку также входят специалисты по телекоммуникациям, машиностроению, авиации, медицинские техники, химики и энергетики. Высокооплачиваемыми являются строители, энергетики, специалисты по информационной безопасности, программисты и экономисты.



В начале ноября этого года, министр социальной политики Украины Андрей Рева подписал в Киеве с послом ФРГ в Украине Эрнстом Райхель соглашение, которое позволяет украинским работникам избежать двойного социального страхования. Они смогут получить страховые выплаты в случае несчастного случая, даже если после него они будут вынуждены вернуться домой. Кроме того, соглашение предусматривает неограниченный перевод пенсий как из Украины в Германию, так и наоборот - то есть, работник может себе заработать немецкую пенсию (если отдельно позаботится - это еще и дополнительную страховую) и жить с ней дома, на Родине. Стаж работы в обеих странах подытоживаться.



Источник: https://glavcom.ua































