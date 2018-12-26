Мальчик, расстрелянный охотником из Волновахи, умер в больнице, убийцу выпустили под домашний арест

В больнице скончался 15-летний Иван Преда, расстрелянный пьяным охотником из Волновахи Александром Шиком, передает Donbass.live. О смерти мальчика стало известно сегодня утром.

У Вани был поврежден позвоночник, раздроблены кости таза, ему удалили селезенку. Ребёнка перевезли из больницы Волновахи в ГБ № 3 Мариуполя, где он от полученных ранений скончался.

Напомним, убийцу ребенка Александра Шика волновахская судья Татьяна Безрук отпустила из-под стражи, избрав ему мерой пресечения домашний арест.

Какими аргументами руководствовалась судья, не ясно, но охотник, который будучи пьяным 8 декабря выстрелил в ребенка, сегодня вышел из-под стражи и будет находится под домашним арестом в течение 60-ти суток с обязательным условием не покидать место жительства.

По неподтвержденной информации, свобода обошлась ранее судимому задержанному в 20 000 долларов США.

Прокуратура с таким решением не согласна и намерена обжаловать такую меру пресечения.

В день происшествия 35-летний мужчина охотился на зайцев, охота на которых по закону запрещена, а по дороге домой он стал палить в темноту из окна автомобиля.

При этом, стрелок даже не заметил, что попал в человека.

Видимо, действие алкоголя стало проходить, и через некоторое время он вместе со своей супругой решил вернуться и посмотреть, ничего ли он не натворил.

Приехав к стеле, где ранее им были произведены выстрелы, они увидели все ситуацию своими глазами - у 15-летнего мальчика было огнестрельное ранение, сломана тазобедренная кость, пробит позвоночник.

Оценив масштабы случившегося, они с места происшествия просто уехали...





Источник: https://donbass.live































