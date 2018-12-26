Военное положение в Украине сегодня должно быть отменено

Сегодня, 26 декабря, последний день, когда в 10 украинских областях будет действовать военное положение. Напомним, что военное положение в 10 регионах страны было введено 26 ноября сроком на 30 суток в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Поводом для введения военного положения стала атака и последующий захват российскими пограничниками двух катеров и рейдового буксира Военно-морских Вооруженных сил Украины, которые шли из Одессы в Мариуполь.

В результате несколько украинских моряков получили ранения, все 24 украинских военнослужащих были арестованы за якобы "незаконное пересечение госграницы РФ".

Порошенко отчитался о 3 неделях военного положения:

"В направлении укрепления обороноспособности государства сделано уже немало. В частности усилена противовоздушная оборона, мы нарастили силы и средства Воздушных Сил на угрожающих направлениях, повысилась интенсивность подготовки органов управления и войск, особенно на территории 10 областей, граничащих с Россией", - сказал Порошенко.

Он также отметил, что за это время были доукомплектованы военные подразделения, сокращены сроки боевого слаживания, усилена охрана госграницы, активизирована работа военной промышленности.

По словам Президента, сейчас линия обороны Украины укреплена максимально, ситуация в районе Операции объединенных сил остается сложной, но контролируемой.



Источник: http://pozitciya.com.ua



























