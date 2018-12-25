В Одессе задержали активистов, которые борются с застройкой зеленой зоны в парке

Председателя "Автомайдана" (Одесская ячейка) Виталия Устименко только что, 25 декабря, около 15 часов, задержали на акции "Не дадим украсть парк!" против застройки зеленой зоны в парке четыреста одиннадцатой береговой батареи в Одессе. Также задержали Олега Кожушняка, руководителя "Уличного Фронта" Демьяна Ганула и главу Нацкорпуса Сергея Варламова.

Они участвовали в сносе забора, установленного в зеленой зоне города. Об этом Устименко сообщил в комментарии Громадському.

По его словам, в Одессе на акцию против забора вышли местные жители, а также активисты «Автомайдана» и члены партии «Национальный корпус». Они утверждают, что забор на территории Мемориала героической обороны Одессы четыреста одиннадцатой береговой батареи установили незаконно, без документов.

«Когда нас начали задерживать - мы препятствовали действиям полиции, и началась потасовка. Нас начали сажать в машину (полиции - ред.)», - сказал активист.

Устименко также добавил, что до сих пор находится под охраной после того, как в июне 2018-го на него напали с ножом.

Полиция Одесской области заявила, что участники акции устроили драку и распылили слезоточивый газ. Задержания правоохранители объяснили тем, что один из присутствующих нецензурно выражался в сторону полиции - и тогда его повели к машине. В это время двое других активистов пытались помешать правоохранителям: один из них ударил полицейского, а другой мешал посадить задержанного в машину.

Полиция возбудила уголовное дело о сопротивлении представителю правоохранительного органа (статья 342 Уголовного кодекса).

Как известно, 5 июня в Одессе неизвестные напали с ножом на активиста Майдана, лидера местной ячейки организации «Автомайдан» Виталия Устименко. Он получил ножевое ранение в бедро, также Устименко разбили голову.

Впоследствии стало известно, что нападение на Устименко полиция Одессы расследует как покушение на убийство. После чего Устименко предоставили государственную охрану.

Под стражей без права внесения залога находятся двое подозреваемых в нападении на Устименко.

В то же время против мэра Труханова рассматривается уголовное дело (кража денег из городского бюджета), и почему-то никто не заморачивается тем, чтобы его хотя бы на время его рассмотрения отстранить от дел.

Зато очень тщательно и с блеском "пакуют" тех, кто делает все, чтобы не отдать Одессу в жертву алчным негодяям.

Недавно Виталий Устименко вместе со своими товарищами отказался от престижной молодежной премии, потому что спонсором ее является олигарх Виктор Пинчук.