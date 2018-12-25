Самыми умными на планете нас делает умение забывать, считают нейробиологи

Если вы чувствуете себя неловко или неуверенно, когда что-то забываете, расслабьтесь. Согласно последним исследованиям, забывчивость является признаком высокого уровня интеллекта.

Обычно люди начинают чувствовать себя немного глупо, когда забывают что-то. Вспомните себя в таких ситуациях. Вы не ощущаете себя интеллектуалом, стоя в магазине и пытаясь вспомнить все продукты, которые вам нужно купить на ужин. Вы не чувствуете себя сообразительным, когда не помните, зачем пошли в другую комнату.

Безусловно, вам хочется узнать, почему случаются такие небольшие провалы в памяти. Не переживайте. В Университете Торонто было проведено исследование учеными Полом Френклендом и Блейком Ричардсом. Они сделали интересное открытие. Оказывается, старые воспоминания в мозге буквально “замещаются” новыми.

В исследовании было также доказано, что совершенная память никаким образом не связана с высоким уровнем интеллекта. На самом деле, верным является обратное. Хотя обычно кажется, что умнее тот, у кого лучше память, в действительности для мозга более полезно помнить событие в целом и забыть про мелкие детали.

Ричардс дал интервью для CNN, где объяснил, что мозг должен фокусироваться на вещах, которые помогут принимать решения в реальном мире, поэтому очень важно забыть про несущественные детали.

В нашем мозге имеется небольшая структура, которая называется гиппокамп. В данном компоненте разума хранятся наши воспоминания. Его функция заключается в том, чтобы освободить вас от ненужных деталей, тогда вы сможете больше сфокусироваться на том, что на самом деле имеет значение и принимать рациональные решения гораздо более эффективным способом.

Когда гиппокамп работает, мозг фактически замещает старые воспоминания новыми, более важными. Если мозг переполнен огромным количеством информации, его обладатель с большей вероятностью будет с трудом уметь принимать решения. Например, человек, помнящий каждую мелочь, скорее всего, будет нерешительным, поскольку он держит в голове и учитывает каждую деталь.

С биологической точки зрения хорошая память была необходима древним людям, потому что для выживания они должны были держать в голове важные детали. Однако, в последние годы у людей пропала необходимость хранить в памяти все мелочи. Это произошло благодаря развитию технологий.

Современным людям намного полезнее понимать, как, например, работать в Интернете, чем помнить в подробностях, как выполняется та или иная задача. Сейчас не страшно иногда забывать про мелкие детали, поскольку в любое удобное для вас время можно с легкостью найти необходимую информацию.

Тем не менее будьте внимательны к себе. Если в вашей памяти не хранятся значительные отрезки времени или большие сегменты важной информации, это может свидетельствовать о наличии проблем со здоровьем. В других случаях совершенно нормально упустить мелочи. Перестаньте чувствовать себя глупо, когда забыли что-то несущественное, ведь это просто означает, что ваш мозг в норме и работает так, как и должен.



Источник: https://www.successposts.ru



























