Коллекторы в Украине находятся вне закона, предупреждают сотрудники управления юстиции

Что следует знать гражданам Украины, чтобы обезопасить себя от деятельности незаконных коллекторских фирм, советуют правоохранители. Надо записывать аудио разговоров, делать видео, как они приходят и ведут себя, и все это прилагать к заявлению в правоохранительные органы.
Почему коллекторы в Украине находятся вне закона и как обезопасить себя от их нелегальных методов, рассказал начальник Главного территориального управления юстиции в городе Киеве Станислав Куценко.
«У нас нет в законодательстве организационно-правовой формы «коллекторская компания». Это обычная юридическая компания, которая имеет в перечне видов своей деятельности консультирование, предоставление юридических услуг, которая просто практикует SMS, письма, прозвоны, личные приходы. Они выходят на Государственную исполнительную службу, чтобы совместными усилиями идти и выбивать долги, но мы на это не идем, потому что коллекторы вне закона», — рассказал представитель Минюста.
Как отметил Куценко, в Украине создан абсолютно новый институт — частные исполнители, которые на уровне с государственными исполнителями могут требовать возвращения долгов. Частные исполнители работают в рамках закона, сдают экзамен, проходят собеседование, получают свидетельство на занятие своей деятельностью и могут его лишиться в случае использования незаконных методов в своей работе.
«Надо четко различать государственного исполнителя, частного исполнителя и коллектора. Если человек не представляется уполномоченным лицом, не предоставляет никакого удостоверения, это, скорее всего, коллектор, который даже не имеет права зайти в ваше помещение, а тем более требовать уплаты долга», — объяснил Куценко.
В случае незаконных действий коллекторов или их попыток проникнуть в помещение, чиновник посоветовал обращаться в полицию: «Надо записывать аудио разговоров, делать видео, как они приходят и себя ведут, делать скриншоты SMS, и все это прилагать к заявлению в правоохранительные органы. Надо довести дело до суда, чтобы было против коллекторов судебное решение, что они незаконно действуют, нарушают ваше личное пространство, досаждают звонками, вмешиваются в вашу жизнь. Может быть возмещение морального ущерба, предусмотренного законодательством Украины».
Только Государственная исполнительная служба и частные исполнители могут взыскивать долги, а деятельность коллекторов должна квалифицироваться в соответствии с административным и уголовным кодексом.
Источник: https://sud.ua