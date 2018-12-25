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Общество / Криминал
Вчера, 15:00
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Мошенники не дремлют, предупреждает украинцев Ощадбанк

Государственный "Ощадбанк" предупреждает клиентов о мошенниках, которые рассылают СМС-сообщения для выманивания личных данных и средств. Они рассылают СМС типичного содержания: "Ощадбанк". Ваша карта заблокирована. Звонки на инфоцентр по такому-то номеру или на такой-то сайт".

Об этом пишет Бизнес.Медиа со ссылкой на сообщения пресс-службы “Ощадбанка”.
В банке посоветовали клиентам в таких случаях вспомнить, есть ли у него карта или счет в банке, проверить номер телефона, указанный в полученном сообщении.

Банк напоминает, что единым номером его контакт-центра является номер 0800210800. Также банк советует проверить адрес сайта в сообщении.

Официальный адрес “Ощадбанка” – oschadbank.ua. Если обнаружили, что вам прислали СМС мошенники, следует позвонить в контакт-центр "Ощадбанка" или в Киберполицию Украины – +380 (44) 374 3751 или 102, чтобы сообщить о попытке мошенничества.


Источник: https://bzns.media






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