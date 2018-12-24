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Вчера, 21:00
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За границей работает 3,2 млн граждан Украины, сообщает министр социальной политики Андрей Рева

"По официальным данным Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы, на постоянной основе за пределами Украины работает 3,2 млн чел. Непостоянно – цифра колеблется от 7 до 9 млн человек", – сказал Рева, подводя итоги 2018 года.

По словам министра, больше всего украинцев работает в Польше – около двух миллионов человек. Из них около миллиона человек работает официально, но лишь 400 тысяч из них платят единые социальные взносы в Польше. Ранее Рева предупреждал, что из-за этого большинству "заробитчан" в Польше грозят проблемы с пенсией.


Источник: https://www.segodnya.ua 

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