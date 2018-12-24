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Бизнес / IT и медиа
Вчера, 20:00
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Планшет с двумя экранами скоро появится в продаже в Китае

Один из экранов будет обычным, а второй - по технологии E-ink, сообщается на официальном сайте YOTA. Компании YOTA и JEZETEK договорились о партнерстве для создания первого в мире планшета с двумя экранами разных типов.

"Я очень рада, что мы наконец запустили этот проект с нуля. YOTA объединит наши технические команды для совместной работы, включая проектирование аппаратного обеспечения, разработку программного обеспечения и применение и интеграцию систем с двумя экранами. Мы очень рады работать с JEZETEK и благодарны за его поддержку в производстве оборудования для планшетов с двумя экранами", - сказала глава YOTA, Мелинда Мак.

О параметрах планшета пока ничего не сообщается, разве что известно, что второй дисплей будет выполнен по технологии E-ink. Таким образом, можно говорить, что грядущий планшет будет совмещать в себе удобство и обычного планшета, и электронной книги.

В отличие от "книжки" YotaPad, планшет Yota Technologies и Jiuzhou Zhihe по форм-фактору будет напоминать смартфон YotaPhone: моноблочный корпус с цветным экраном с одной стороны и черно-белым EPD с другой.

"Очень трудно разработать такой планшет с двумя экранами, и поэтому на рынке пока нет такого продукта. Как создатель мобильного телефона с двумя экранами, YOTA владеет ведущей в мире системой интеграции двух экранов, что дает ей беспрецедентные преимущества при разработке такого планшета", - заявил представитель JEZETEK Чжан Тяньюн.


Источник: https://techno.nv.ua/








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