Украинский язык должен стать основным на интерфейсе украинских сайтов

Верховная Рада Украины планирует обязать все интернет-издание иметь украиноязычную начальную страницу, а интерфейс обязательно должен быть переведен на украинский. Об этом в эксклюзивном комментарии журналисту “НБН” сообщил народный депутат Украины, председатель парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

“Интернет-издание должны открываться и первая страница должна быть украинской. Интерфейс весь должен быть переведен на украинский язык. Это не запрещает иметь на других языках тексты, но и страница, которая открывается, когда вы заходите в интернет должна открываться на украинском языке”, – сказал Княжицкий. В случае принятия законопроекта №5670-Д “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” печатные средства массовой информации, по словам нардепа, обязаны будут печататься на украинском, или иметь тираж на украинском языке рядом с другим языком. “Или украинский, или должны еще тираж печатать на украинском и тогда можете на то другом языке”, – отметил Княжицкий. Как сообщал “НБН”, в Украине появятся государственные центры по изучению украинского языка.





Источник: https://nbnews.com.ua























