Человек весом почти в 600 килограмм похудел в два раза и снова может ходить

В декабре 2016 года Хуан Педро Франко был официально назван самым тяжёлым человеком на Земле – он весил в тот момент 590 кг. В 2017 году 33-летний мужчина из Гвадалахары (Мексика) перенёс операцию по удалению 75% желудка. С тех пор он жил, строго соблюдая диету.

Сейчас он весит менее 300 кг – это почти половина его первоначального веса. За последние полгода Хуан похудел ещё на 75 кг, и теперь он снова может ходить, правда, пока здоровья хватает только на два-три шага. Мужчина с нетерпением ждёт того дня, когда его в очередной раз внесут в рекордсмены, теперь уже в номинации "Человек, больше всех потерявший в весе".

Сейчас герой книги рекордов Гиннесса сидит на строгой диете и занимается физическими упражнениями, чтобы потерять еще 200 кг за 18 месяцев.

Хуан всегда был полноват, но в подростковом возрасте он попал в автобусную аварию. Это происшествие на некоторое время погрузило его в кому. После того, как он пришел в себя, несколько лет был прикован к постели, и по этой причине катастрофически прибавил в весе.





Источник: https://www.segodnya.ua/































