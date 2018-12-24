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Вчера, 16:00
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Китайцы увидели в небе неопознанную семиугольную планету

Под утро (примерно после 04:00) в небе над Китаем возникло странное явление, которое исчезло через пару часов. Очевидцы отмечают, что видели некоторую «неопознанную звезду», которая меняла свою форму. На одних фотографиях аномалия круглая, тогда как на других – семиугольная.

Необычное явление зафиксировали в городе Ханчжоу (восток Поднебесной). Люди массово начали говорить о прибытии инопланетян. Астрономы попытались успокоить народ, опубликовав свою теорию происхождения аномалии.

Так, в небе китайцы могли видеть Венеру, которая отличилась особой яркостью на фоне ночного неба. Смену формы объекта эксперты из Цзыцзиньшаньской обсерватории попробовали объяснить проблемой фокусировки камер телефонов. Пока что это единственная теория, выдвинутая в массы.


Источник: www.planetanovosti.com



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