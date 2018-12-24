СИЗО отремонтировали и открыли с девушками в веночках

Наконец Минюст согласился, что дальше держать людей в ужасных условиях невозможно, поэтому начали ремонт корпусов Лукьяновского СИЗО. Один корпус уже отремонтировали и даже открыли с девушками в веночках и красной лентой. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Пока обновили одно здание из пяти, открыли его помпезно - девушек в вышиванках и с венками на голове заставили мерзнуть на холоде. Хлебом-солью не встречали, но без перерезания ленты не обошлось", - пишут журналисты.

Сообщается, что новый двухэтажный корпус рассчитан на 25 камер и 100 человек.

"В следственных изоляторах находятся в основном люди, в отношении которых еще нет решения суда. И де-юре, они не виноваты. Поэтому мы обязаны, государство обязано обеспечить нормальные условия их пребывания", - заявил заместитель министра юстиции Денис Чернышов.

Так, в обновленных камерах больше свободного места, чистые стены и пол, новая мебель и матрасы.

"Иногда даже есть телевизоры - правда каналов только три, а работает вообще один из мультиками", - говорится в сообщении.

Ремонт делали сами осужденные - из строительной бригады.

"Обдирали стены, шпаклевали, штукатурили, выравнивали. Двери ставили, окна ставили, санузлы", - перечислил Анатолий Олексюк.

Отмечается, что уже к новому году в этом корпусе появятся новые жители - их частично переведут с "Катьки", где начнут долгожданный ремонт.





Источник: http://ua1.com.ua



























