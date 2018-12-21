В 2018 году развитие украинской экономики отмечают пять цифр

Для того, чтобы понять положение вещей, иногда нужно совсем немного фактов. Просто надо, чтобы они были красноречивыми. Например, как те, что мы вам подготовили. Итак, год 2018 в пяти цифрах:
1. Стокгольмский арбитраж: $ 2,56 млрд в пользу "Нафтогаза"
Столько должен был оплатить российский "Газпром" украинскому "Нафтогазу" по результатам коммерческого арбитража в Стокгольме. $ 2,093 млрд "Нафтогаз" уже получил по состоянию на декабрь 2018 года.
2. МВФ: $ 1,4 млрд "под елочку"
Это - первый транш по программе stand-by, который получит Украина от МВФ после перерыва более чем в полтора года. Плюс $ 750 млн кредитных гарантий от Всемирного банка, а также - € 500 млн макрофинансовой помощи от ЕС
Программа stand-by меньше как по объемам, чем предыдущая, так и по времени. Она будет рассчитана на почти 4 млрд долларов, по которым Киев может обратиться за помощью в следующие 14 месяцев. В отличие от расширенного финансирования, которое обычно предоставляются странам, нуждающимся в срочной помощи во время кризиса, программы stand-by рассчитаны на страны, экономика которых является стабильной и растет, но нуждается в поддержке в решении определенных проблем. Наибольшая текущая проблема Украины - пик выплат долгов предыдущих лет. Лишь в последующие два года Киев должен выплатить около 12 млрд долларов долгов.
3. Субсидии: рекорд в 71 млрд гривен
Столько бюджетныех расходов предусмотрено на выплату субсидий при оплате коммунальных услуг в 2018 году. И хотя в правительстве объясняли, что 16 млрд гривен из этой суммы - это задолженность еще с прошлого года, общий объем расходов является рекордным с момента, когда в 2015 правительство впервые ввел систему коммунальных субсидий. Тогда они обошлись бюджету в 18 млрд гривен. Согласно проекту бюджета на следующий год, в 2019 правительство планирует выделить на субсидии чуть более 55 млрд гривен, а также приступить к монетизации, то есть, адресной выплате деньгами. Правительство избавит от субсидий владельцев больших квартир, новых авто, получателей помощи из-за рубежа от трудовых мигрантов и фиктивных безработных. В общем, во время отопительного сезона более 6 млн (почти половина) домохозяйств в Украине все же получат субсидию на оплату коммунальных услуг.
4. Урожай: рекорд на 70 млн тонн
Урожай зерновых достиг рекордного уровня - более 70 млн тонн. Это на четыре миллиона тонн больше, чем предыдущий рекорд, установленный в 2016 году. По расчетам Министерства аграрной политики, это позволит увеличить экспорт зерна до более 47 млн тонн (против почти 40 млн тонн в предыдущем маркетинговом году). При сложной финансовой ситуации поступления от аграрного экспорта позволили поддержать курс гривны.
5. $ 11 млрд может составлять сумма переводов за 2018
В 2017 году было перечислено $ 9,3 млрд. Таким образом, украинские трудовые мигранты остаются крупнейшими инвесторами и одними из главных поставщиков валюты в страну. Вместе с тем, из-за насыщенности рынка и замедления польской экономики, темпы прироста количества трудовых мигрантов из Украины несколько замедлились. Впрочем, они снова могут ускориться сразу после упрощения процедур для трудоустройства иностранцев в какой-то из европейских стран, например, в Германии.
Источник: https://www.bbc.com