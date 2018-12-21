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Семейный врач должен быть у каждого уже в следующем году, потому что это - выгодно и надежно, считает Ульяна Супрун

Медицинская реформа, которая полным ходом идет в стране, порождает мифы, опасения и недоверие. А исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, как всегда, эти мифы и опасения аргументировано развеивает на своей странице в Фейсбук.


Ульяна Супрун:
- Ваш семейный врач, терапевт или педиатр - проводник к нужному, своевременному и бесплатному лечению. И чем дальше будет развиваться трансформация системы здравоохранения, тем больше он будет нужен. Ведь уже с 2019 года, по направлению вашего семейного врача, терапевта или педиатра, вы бесплатно сможете получить более 50 диагностических и лечебных услуг. За них заплатит НСЗУ - Национальная служба здоровья Украины - медучреждениям, которые подпишут договора.

Сегодня вынесли на общественное обсуждение постановление с деталями программы "Бесплатная диагностика".

Напомню - это программа, которая гарантирует каждому оплату пакета анализов, обследований и лечебных процедур от наиболее распространенных в Украине болезней. С 1 июля 2019 года, по направлению вашего семейного врача, терапевта или педиатра, можно будет бесплатно пройти обследование на распространенные болезни внутренних органов, сердца, легких и наиболее распространенных видов онкологии у мужчин и женщин.

Бесплатно - значит включительно со всеми необходимыми сопутствующими материалами. Перчаток, шприцов, ваты или пленки для рентгена приносить с собой не нужно. НСЗУ покрывает стоимость услуг в программе.

В какое медучреждение обратиться - выбирает также пациент. «Бесплатную диагностику» смогут предоставлять как коммунальные, так и частные диагностические центры. Но они обязательно должны заключить договор с Национальной службой здоровья и с вами.

Средства на программу есть - в госбюджете-2019 на «Бесплатную диагностику» заложено 2 миллиарда гривен.


Планируется, что в программу «Бесплатная диагностика» войдут:

🔸12 новых анализов - дополнительно до 8 базовых, которые уже оплачивает Национальная служба здоровья семейному врачу, терапевту, педиатру.

🔸Мамография и 5 видов рентгена: грудная клетка, суставы, позвоночник, кости и околоносовые пазухи.

🔸Ехокардиография, мониторинг ЭКГ и 2 вида теста для определения патологий сердечно-сосудистой системы.

🔸6 видов УЗИ: желудочно-кишечный тракт, почки, мочевой пузырь, артерии ног, щитовидная и молочные железы.

🔸4 виды биопсии под контролем УЗИ: щитовидной железы, лимфатических узлов, молочных и предстательной желез.

🔸Удаление новообразований: мягких тканей и кожи, в носу, гортани, ушах


🔹Также «Бесплатная диагностика» будет включать эндоскопические исследования и операции одного дня

➡ пищевода
➡ желудка
➡ двенадцатиперстной и толстой кишки
➡ мочевого пузыря
➡ трахеи и бронхов


Как и с самого начала трансформации первичной медицинской помощи, чтобы присоединиться к программе, медучреждения и местные власти должны выполнить работу:


📍 превратить медучреждения на коммунальные некоммерческие предприятия
📍 оснастить кабинеты семейных врачей, терапевтов, педиатров и специалистов компьютерами и подключиться к eHealth
📍 заключить договор с НСЗУ - старт подачи заявлений в апреле 2019

По случаю - напомните вашим местным управленцам, что ждете программу.


☝Распространяя эту информацию - вы помогаете изменениям произойти быстрее и предотвращаете распространение искажений, манипуляций и лжи!


Источник: https://www.facebook.com/ulanasuprun/








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