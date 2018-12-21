Верховная Рада обязала УПЦ МП переименоваться в Русскую православную церковь в Украине

Приняты изменения в законодательство, обязывающие Украинскую православную церковь (Московского патриархата) изменить название, указав принадлежность к Русской православной церкви. Решение поддержали 240 депутатов.

Также депутаты отдельным проектом планируют уточнить процедуру перехода религиозных общин из подчинения одной церкви к другой для упрощения перехода от УПЦ МП в Православную церковь Украины. Уточнение вносится в статью 8 Закона о свободе совести и религиозных организаций. Она определяет статус религиозных общин в Украине и их право на изменение юрисдикции, а также декларирует "свободную смену подчиненности". По новым правилам, изменение подчиненности происходит путем изменения в уставе религиозной организации или регистрации нового, за что должно проголосовать простое большинство присутствующих на собрании религиозной общины.

"Эти два закона помогут украинской церкви получить широкую поддержку в Украине", - оценил документы спикер парламента Андрей Парубий.

Депутаты в законе указали на три признака принадлежности религиозной организации в Украине к церкви "страны-агрессора". Прежде всего, это ссылки на подчинение такой церкви в уставе, а также обязательства выполнять структурами в Украине решений церкви, центр которой располагается в "стране-агрессоре".

Еще одним из признаков является обязательное вхождение представителей религиозной организации Украины в органы церкви, центр которой находится в "стране-агрессоре". Закон требует наличие хотя бы одного из них.

УПЦ МП может подпадать под эти критерии, потому что обязана выполнять решения РПЦ, а предстоятель УПЦ МП является постоянным членом Синода РПЦ.

Новый закон допускает только одно ограничение, которое накладывается на церковь, которая подчиняется организации с центром в "стране-агрессоре" - ее проповедников не будут допускать к соединений Вооруженных сил и других военных формирований.

Принятый проект предусматривает, что с начала его действия религиозные организации будут иметь четыре месяца для изменения названия. Соавтор законопроекта, народный депутат Иван Крулько объясняет, что в случае, если они этого не сделают Министерство юстиции аннулирует им регистрацию. «Для того, чтобы зарегистрироваться, нужно будет зарегистрировать устав и соответствующие документы, и когда они будут подавать документы с таким же названием, Министерство юстиции, в соответствии с законом, будет им отказывать. Ведь центр этой церкви находится в Москве, а значит, она должна в названии содержать «Русская православная церковь», - пояснил Крулько.

"Человек в Украине, когда идет в церковь, должен понимать, куда она именно идет", - пояснил в ходе дебатов член Совета Сергей Высоцкий из "Народного фронта".



УПЦ МП не признала объединительный собор и назвала его раскольническим. Поєтому в Украинской православной церкви Московского патриархата ничего переименовывать не собираются.

Архиепископ Климент (Вечеря) заявил BBC News Украина:

«Мне кажется, этот закон к нашей церкви никакого отношения не имеет, так как никак нигде не прописано, что мы имеем отношение, субординацию, управление с каким-то зарубежным центром, где есть государство-агрессор. В нашей церкви нет никаких оснований менять название соответствии с этим законом, потому что наш руководящий центр не находится в государстве агрессора. Это, наверное, о ком-то другом», - подчеркнул он.

В УПЦ МП также назвали этот закон антиконституционным и заявили, что он нарушает право на свободу вероисповедания и дискриминирует по религиозному признаку миллионы верующих граждан Украины.



Под стенами парламента состоялось "молитвенное стояние" сотен сторонников УПЦ МП, протестовавших против законодательных изменений: "Будем защищать каждого священника, каждый храм", - заявил в парламенте депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский, который является известным спонсором УПЦ МП и противником создания поместной церкви в Украине.

В "оппозиционном блоке" уже пообещали обжаловать эти законы в Конституционном суде. "Закон о рейдерстве церквей", - так оценил документ депутат от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул.



Напоминаем. После того, как в Украине создали единую Православную церковь - в государстве перестали существовать УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. Они самораспустились, а новая церковь является их преемницей. В то же время, УПЦ Московского патриархата продолжит существовать отдельно, однако ее присутствие в Украине больше не соответствует канонам.



Экспертное мнение



Юрист по конституционному праву Сергей Резник:

- Отделение государства от церкви - не значит, что органы государственной власти не должны участвовать в церковной жизни страны. Никто не отрицает, что Украина - это светское государство. Светское государство - не значит, что органы государственной власти - президент, парламент, Кабинет министров - не должны принимать меры для защиты прав граждан, в том числе верующих. Мы не можем закрывать глаза на то, что десятки миллионов украинцев являются верующими и в их интересах иметь свою церковь. Отделение государства от церкви - не значит, что государство должно делать вид, будто церкви не существует. Это была бы близорукая позиция, которая противоречит тенденциям, которые есть в мире. Я должен напомнить, что глава Великобритании - монарх - является одновременно главой Англиканской церкви. И есть много примеров указывающие на партнерство между церковью и государством. Это цивилизованная политика, которая присуща всем демократическим обществам. И наоборот - игнорирование существования церкви свидетельствует о странности в организации государственного механизма. Пока нет оснований считать, что закон, который обязывает их изменить название с указанием на принадлежность к Русской православной церкви, противоречит Конституции Украины. Хотя окончательный ответ даст Конституционный суд. Я бы хотел обратить внимание на то, что один из депутатов говорил, что обращение в Конституционный суд будет подаваться относительно оснований возбуждения процедуры принятия (закона - ред). Тут надо пояснить: Конституционный суд имеет два основания признания законов неконституционными: собственно, нарушение процедуры и по существу (по смыслу закона). Я так понимаю, даже сами потенциальные субъекты представления в Конституционный суд пока не находят содержательных оснований, в чем тут закон может противоречить конституции. О нарушении процедуры - надо смотреть личное голосование и все остальное. Конституция Украины - это акт украинского народа, поэтому ставить под сомнение решение парламента, которое направлено на защиту интересов Украинской, нет причин.



Источник:

https://hromadske.ua

https://www.bbc.com



