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Сегодня, 08:30
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Группа «KAZKA» с хитом «Плакала» рвет топ русской колонии, где находится политзаключенный Сущенко

Об этом рассказал общественный защитник Марк Фейгин, которого наконец пустили к Роману. Ранее руководство колинии не давало разрешения на посещение.
«Только что вышел от Романа Сущенко, с ИК-11. С сегодняшнего дня меня допустили к посещений его в колонии. У Романа все наладилось с бытовыми вопросами в ПКТ (помещении камерного типа - ред), передает привет соотечественникам. И просил передать, что группа «KAZKA» с хитом «Плакала» рвет топ ИК-11 », - написал Фейгин.
Ранее Сущенко написал письмо о своем этапирования из московского СИЗО «Лефортово» в кировскую исправительную колонию №11 в селе Утробин, а также рассказал о своих условиях пребывания.


Напомним корреспондент Украинской информагентства «Укринформ» во Франции Роман Сущенко был задержан в Москве в сентябре 2016 года, когда приехал в Россию навестить родственников. В октябре того года ФСБ РФ выдвинула Сущенко официальное обвинение в шпионаже, а суд приговорил его 12 годам заключения.
8 октября Украинская политзаключенного Романа Сущенко этапировали из СИЗО Москвы к месту отбывания наказания.
Сушенко стал лауреатом премии за защиту свободы слова имени Игоря Лубченко от Национального союза журналистов Украины.


Источник: https://hromadske.ua








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